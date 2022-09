Covid in Lombardia | 2 871 nuovi casi A Bergamo +288

(Di mercoledì 14 settembre 2022) I dati. In calo i ricoveri in, tasso di positività all’11,7%. I decessi sono tre, 42.387 da inizio pandemia.

... Abruzzo (a 8%), Campania (7%), Emilia Romagna (8%), Liguria (9%),(5%), Molise (6%), Pa ... Quanto alla percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con- 19, rispetto alla ......RSA vittime in particolare di una delibera (emanata da Regionein primis e poi recepita dal Ministero della Salute italiano) che a marzo 2020 imponeva alle RSA di accogliere pazienti...Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 14 settembre: 2.871 nuovi casi e tre morti a cura di Redazione Milano Il tasso di positività è all'11,7%. I ricoveri sono in calo sia nei reparti ordinari (52 ...Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 (-5), quelle negli altri reparti sono 525 (-8) Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati per Covid nelle terapie intensive, che sono 8 (-5), e ...