Covid in Campania: oltre 1.500 i casi, dieci nuove vittime (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.529, su 12.480 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 12,25%, in discesa rispetto al 14,63 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala 10 vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e sette risalenti ai giorni precedenti. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, a quota 15 (+3), calano quelli in degenza, con 253 posti letto occupati (-8). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.529, su 12.480 test esaminati, i nuovi positivi alin. Il tasso di incidenza è del 12,25%, in discesa rispetto al 14,63 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala 10, di cui tre nelle ultime 48 ore e sette risalenti ai giorni precedenti. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, a quota 15 (+3), calano quelli in degenza, con 253 posti letto occupati (-8). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

salernotoday : Covid, 1.529 nuovi contagi e 3 decessi in Campania: il bollettino - anteprima24 : ** Covid in #Campania: oltre 1.500 i casi, dieci nuove #Vittime ** - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di… - ptvtelenostra : COVID, DA LUNEDI’ DISPONIBILE IN CAMPANIA IL VACCINO BIVALENTE - - ilGazzettinoves : @Confesercenti #Campania: “Il caro energia farà più danni del Covid” -