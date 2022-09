Avvenire_Nei : L'Onu: il #Covid ha portato il mondo indietro di 5 anni - bettadigiulio : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: ' Mai così vicini alla fine della pandemia' #oms #covid #pandemia - MajinMarotta : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: ' Mai così vicini alla fine della pandemia' #oms #covid #pandemia - attilascuola : RT @CPF02294951: @graziano_delrio Nel mondo il covid è archiviato come influenza,gli unici a voler perseguire lo stile cinese pare siate vo… - leggoit : #covid, «il mondo mai così vicino alla fine della #pandemia»: l'annuncio dell'#oms -

Sky Tg24

Ilnon è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di- 19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019. Lo ha detto il direttore dell'Oms Tedros Adhanom ...... c'è ancora molto da fare in Europa e nel. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Un italiano primo caso di coinfezione- 19, vaiolo scimmie e Hiv Il curioso caso, primo ... Covid, le news di oggi. Fiaso: ricoveri giù del 23,1%, calo più alto da 6 settimane. LIVE PALERMO (ITALPRESS) – Un antivirale ad ampio spettro che può diventare un’arma preziosa per affrontare il Covid-19 ma anche nuove pandemie. E’ il frutto di un progetto di cooperazione internazionale ...Siamo vicini alla fine della pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone nel mondo. Parola di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms. “La scorsa settimana, il numero di decessi sett ...