Così l’Europa si era venduta al Cremlino per avere forniture di gas

E? davvero sconcertante osservare che nonostante i fatti della Georgia e i numerosi moniti che si levarono verso l'Europa perche? allentasse le sue importazioni del gas russo, queste dopo il 2008 sono addirittura aumentate di oltre il 50% passando da livelli intorno ai 100 miliardi di metri cubi nel 2010 ai 155 miliardi registrati nel 2021. La Russia e? diventata cosi? di gran lunga il primo fornitore di energia dell'Europa: col 40% delle sue complessive importazioni di metano, il 25% di quelle di petrolio, il 55% di quelle di carbone, il 20% di quelle di uranio. Percentuali che Putin aveva saputo guadagnare in un lungo arco di tempo, da quando operava come agente del KGB in Germania, di cui parlava la lingua; stringendo stretti rapporti personali soprattutto col cancelliere Gerhard Schro?der. L'8 settembre 2005, una settimana prima delle elezioni che ...

