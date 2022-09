Così l’allarme di Washington sui soldi russi ai partiti scuote l’Italia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arriva attorno all’ora di cena, in Italia, la notizia dell’accusa degli Stati Uniti alla russia di avere investito oltre 300 milioni di dollari, fin dal 2014, per influenzare politici e rappresentanti di governo in più di venti Paesi, molti dei quali in Europa. L’informazione è contenuta in una nota interna inviata lunedì dal dipartimento di Stato ad ambasciate e consolati americani in Europa, Asia del Sud e Nord Africa. Il cablogramma è firmato dal segretario di Stato, Antony Blinken, non contiene nomi o Paesi ma Washington, si legge, informerà direttamente le nazioni coinvolte. Tanto basta, e non è poco, affatto, per scatenare una polemica molto serrata nella contesa elettorale già nella serata di ieri, che però riceve una prima risposta in mattinata da Adolfo Urso, presidente del Copasir e senatore di Fratelli d’Italia: al momento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Arriva attorno all’ora di cena, in Italia, la notizia dell’accusa degli Stati Uniti allaa di avere investito oltre 300 milioni di dollari, fin dal 2014, per influenzare politici e rappresentanti di governo in più di venti Paesi, molti dei quali in Europa. L’informazione è contenuta in una nota interna inviata lunedì dal dipartimento di Stato ad ambasciate e consolati americani in Europa, Asia del Sud e Nord Africa. Il cablogramma è firmato dal segretario di Stato, Antony Blinken, non contiene nomi o Paesi ma, si legge, informerà direttamente le nazioni coinvolte. Tanto basta, e non è poco, affatto, per scatenare una polemica molto serrata nella contesa elettorale già nella serata di ieri, che però riceve una prima risposta in mattinata da Adolfo Urso, presidente del Copasir e senatore di Fratelli d’Italia: al momento ...

TeppuzF : RT @GiancarloDeRisi: La chiamano 'Lady Sos', è marocchina e sta a #Catania, si chiama #NawalSoufi e ha 30 anni. Riceve e dà l'allarme col s… - brut_salvadi : RT @anzianazozzona: @brut_salvadi Qui in UK l’interruttore della luce è così ?? non in tutte le case, alcune sono più aggiornate, comunque t… - SaccaniSaccani : RT @remocontro_it: Così la mancanza di energia ha messo in ginocchio l’economia europea: il Wall Street Journal fa un’attenta disamina dei… - anzianazozzona : @brut_salvadi Qui in UK l’interruttore della luce è così ?? non in tutte le case, alcune sono più aggiornate, comunq… - rita_trusso : RT @EnnioRemondino: Così la mancanza di energia mette in ginocchio l’economia europea: il Wall Street Journal fa un’attenta disamina dei se… -