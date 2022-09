Corruzione,von der Leyen: proporremo nuovo quadro Ue per contrastarla (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Commissione europea proporrà un aggiornamento del suo quadro legislativo per la lotta alla Corruzione che introdurrà nuove fattispecie di reati a livello Ue, o chiederà un indurimento delle pene ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Commissione europea proporrà un aggiornamento del suolegislativo per la lotta allache introdurrà nuove fattispecie di reati a livello Ue, o chiederà un indurimento delle pene ...

