Corona virus | Italia | 450900 attualmente positivi a test -3135 in un giorno con 176404 decessi 69 e 21469146 guariti 21915 Totale di 22096450 casi 18854 Dati della protezione civile | effettuati 171457 tamponi

MajidaSom : @Berlitzxx @claudio_btc @GiuseppeConteIT Spero tu sappia che i medici erano abbastanza impreparati all’inizio della… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 3.868 Isolamento domiciliare: 450.004 Attualmente positivi: 454.0… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.391 di cui: Positivi all’… - zazoomblog : Puglia: 1463949 positivi a test corona virus incremento di 1173 rispetto a ieri Dallinizio della pandemia. Dati dif… - zazoomblog : Corona virus: Italia 454035 attualmente positivi a test (-8634 in un giorno) con 176335 decessi (93) e 21447231 gua… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 14 settembre 2022 709 Nuovi casi 12.164 Test giornalieri 10 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 243 ...La compagna di Lorenzo, infatti, ha avuto a che fare con unintestinale che le avrebbe creato ... FABRIZIO, LA VERITA' SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFEIl totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.096.450. 18.854 nuovi casi e 69 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 14 settembre, sulla situazion ...Il mondo non è mai stato così vicino alla fine della pandemia. Lo ha detto il direttore dell’Oms alla luce dei dati sui decessi da Covid-19 che sono tornati ai numeri di marzo. Continuano a diminuire ...