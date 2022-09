Corona indica La Padula come amante di Ilary Blasi, il ballerino sbotta: “Trovati un lavoro e non rompere il ca**o” | VIDEO (Di mercoledì 14 settembre 2022) Corona indica La Padula come amante di Ilary Blasi, il ballerino sbotta “Non rompere il ca**o e Trovati un lavoro”: Alessio La Padula si scaglia contro Fabrizio Corona, che lo aveva indicato come presunto amante di Ilary Blasi. Prima di essere bloccato su Instagram, infatti, l’ex paparazzo aveva postato sui social la foto di La Padula, lasciando intendere che fosse lui il presunto amante della conduttrice di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane. A stretto giro, però, è arrivata la replica dell’ex ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022)Ladi, il“Nonilun”: Alessio Lasi scaglia contro Fabrizio, che lo avevatopresuntodi. Prima di essere bloccato su Instagram, infatti, l’ex paparazzo aveva postato sui social la foto di La, lasciando intendere che fosse lui il presuntodella conduttrice di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane. A stretto giro, però, è arrivata la replica dell’ex ...

infoitcultura : Corona indica Alessio La Padula come amante di Ilary Blasi, il ballerino replica infastidito - infoitcultura : Fabrizio Corona indica Alessio La Padula come amante di Ilary Blasi, la furia del ballerino - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Fabrizio #Corona aveva postato una foto di Alessio La Padula, lasciando intendere fosse lui l’amante di #ilaryblasi , prima c… - fanpage : Fabrizio #Corona aveva postato una foto di Alessio La Padula, lasciando intendere fosse lui l’amante di… - 2feliciana2 : @LaBombetta76 Ma o questa? Questa poraccia non sa che il 23 indica fortuna/buco di coolo altro che =corona,dolore ecc -