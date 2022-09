Coppia fa sesso sulla ruota panoramica davanti alle famiglie al luna park, lei si giustifica: “Stavo solo prendendo le sigarette dalle tasche di lui” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Travolti da un’insolita passione durante il giro in ruota panoramica. Parafrasando un titolo cult della storia del cinema, possiamo riassumere così quanto accaduto una decina di giorni fa nel parco divertimenti di Cedar Point, in Ohio, Stati Uniti. Una Coppia di 32enni, David Davis e Heather Johnston, si è infatti lanciata in un focoso amplesso durante un giro sulla ruota panoramica e, neanche a dirlo, non è passata inosservata agli occhi delle tante famiglie presenti. Anzi, sono state proprio le persone sedute nelle cabine vicine a chiamare la polizia: in particolare, due mamme con i figli, insospettite dal fatto che la cabina davanti alla loro ondeggiava eccessivamente. I due giovani speravano di passare inosservati data la folla presente e il buio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Travolti da un’insolita passione durante il giro in. Parafrasando un titolo cult della storia del cinema, possiamo riassumere così quanto accaduto una decina di giorni fa nel parco divertimenti di Cedar Point, in Ohio, Stati Uniti. Unadi 32enni, David Davis e Heather Johnston, si è infatti lanciata in un focoso amplesso durante un giroe, neanche a dirlo, non è passata inosservata agli occhi delle tantepresenti. Anzi, sono state proprio le persone sedute nelle cabine vicine a chiamare la polizia: in particolare, due mamme con i figli, insospettite dal fatto che la cabinaalla loro ondeggiava eccessivamente. I due giovani speravano di passare inosservati data la folla presente e il buio ...

