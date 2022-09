Coppa Davis, Zugarelli: «Per vincere non conta l’amicizia ma il rispetto di ruoli e gerarchie» (Di mercoledì 14 settembre 2022) «L’Italia può vincere la Davis, ma possiamo ancora chiamarla così? La nostra Coppa Davis negli anni 70 aveva un altro significato ed era concepita diversamente, ora è stato tutto stravolto. Dal punteggio (si giocava al meglio dei cinque set e per un anno intero, ndr) alle convocazioni, fino al fattore casalingo. Ora in 20 giorni si chiude». Così comincia l’intervista al Corriere dello Sport di oggi di Tonino Zugarelli, uno che la Coppa Davis l’ha alzata nel 76 in Cile, ancora sotto la dittatura di Pinochet, con Panatta, Barazzutti e Bertolucci. È l’unica Coppa Davis vinta dall’Italia. Di seguito un estratto delle sue parole. «I giovani tennisti di oggi sono diversi dalla nostra generazione. Il nostro obiettivo primario della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) «L’Italia puòla, ma possiamo ancora chiamarla così? La nostranegli anni 70 aveva un altro significato ed era concepita diversamente, ora è stato tutto stravolto. Dal punteggio (si giocava al meglio dei cinque set e per un anno intero, ndr) alle convocazioni, fino al fattore casalingo. Ora in 20 giorni si chiude». Così comincia l’intervista al Corriere dello Sport di oggi di Tonino, uno che lal’ha alzata nel 76 in Cile, ancora sotto la dittatura di Pinochet, con Panatta, Barazzutti e Bertolucci. È l’unicavinta dall’Italia. Di seguito un estratto delle sue parole. «I giovani tennisti di oggi sono diversi dalla nostra generazione. Il nostro obiettivo primario della ...

