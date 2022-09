Coppa Davis | Stefanos Tsitsipas torna per gli spareggi in Tunisia Casper Ruud sfiderà l’India?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 settembre 2022)tornerà in campo nel fine settimana del 17-18 settembre per glidi. La Grecia non è impegnata nella fase a gironi che mette in palio i biglietti per i quarti di finale (l’Italia gioca a Bologna). L’ellenico, numero 6 al mondo e reduce dall’eliminazione al primo turno degli US Open, si cimenterà nel confronto del World Group II tra la sua Nazionale e la: oggi è arrivato a Tunisi e ha già testato il campo, ricordiamo che si giocherà sulla distanza delle cinque partite (quattro singolari e un doppio). Il 24enne sarà affiancato dal fratello Petros e da Michail Pervolarakis, Aristotelis Thanos e Alexandros Skorilas., attuale numero 2 del ranking ATP dopo aver perso la finale degli US Open contro ...