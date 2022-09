Coppa Davis | Musetti e Berrettini a segno | Croazia ko L' Italtennis vince primo confronto

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: COPPA DAVIS | L'Italia ha vinto il confronto con la Croazia 2-0 dopo la seconda sfida del girone A di Coppa Davis, in cor… - zazoomblog : Bolelli-Fognini-Mektic-Pavic 3-3 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bolelli-Fognini-Mektic-Pav… -

Di seguito il programma e come seguire in tv/streaming la sfida :... 'Il sentimento per l'Italia è fortissimo, infatti nella scorsa stagione oltre alla delusione delle Finals c'era stata anche quella di non poter giocare la. È stata dura da digerire. ..."In Davis non conta giocare bene, conta vincere. Era importante portare il punto a casa e ci sono riuscito", ha detto Berrettini al termine del match che ha portato l'Italia a vincere il confronto sul ...Matteo Berrettini ha firmato il punto della vittoria per l'Italia contro la Croazia. Vendetta è servita, dunque, dopo la sconfitta nei quarti di ...