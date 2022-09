Coppa Davis | Lorenzo Musetti | “Risposta solida | servito disinnescato Impagabile condividere la vittoria”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)ha travolto Borna Gojo in due rapidissimi set e ha regalato all’Italia il primo punto del confronto contro la Croazia, match valido per la fase a gironi di. L’azzurro si è imposto agevolmente con il punteggio di 6-4, 6-2 e così la nostra Nazionale di tennis si trova a una sola affermazione dal portare a casa il successo contro i balcanici alla Unipol Arena di Bologna.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Non è mai facile, soprattutto in. Avevamo visto lo scorso anno che l’avversaro era ostico, sono entrato in campo con la gusta mentalità: lui è partito bene, poi io ho giocato una bella partitaine ho ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - gianpaolag18 : Italia-Croazia in Coppa Davis: Musetti batte Gojo, ora Berrettini-Coric. Il risultato LIVE | Sky Sport - ansacalciosport : Coppa Davis: Italia-Croazia 1-0. Musetti si impone 2 set a 0 su Gojo nel primo incontro a Bologna | #ANSA - zazoomblog : LIVE Berrettini-Coric Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: l’azzurro sfida il rinato n.26 del mondo pochi minuti… -

20 vincenti e appena 7 gratuiti: il carrarese al suo secondo match inha giocato da veterano.Stefanos Tsitsipas tornerà in campo nel fine settimana del 17 - 18 settembre per gli spareggi di. La Grecia non è impegnata nella fase a gironi che mette in palio i biglietti per i quarti di finale (l'Italia gioca a Bologna). L'ellenico, numero 6 al mondo e reduce dall'eliminazione al ...L'azzurro ha vita facile con Gojo, dopo un primo set combattuto non c'è partita nel secondo: Italia-Croazia 1-0 ...Il tennista italiano vendica la sconfitta di Sonego dello scorso anno e regala all'Italia il primo punto nella sfida di Coppa Davis ...