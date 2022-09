Coppa Davis, l’alternativa Musetti e il doppio affidabile Fognini/Bolelli: solo risposte positive per Volandri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prima giornata positiva per l’Italia in Coppa Davis: all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno gli azzurri hanno confermato lo stato generalizzato di buona forma, prima con Lorenzo Musetti, poi con Matteo Berrettini e, infine, con il doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini. La Croazia si era fatta un po’ meno temibile dopo il forfait di Marin Cilic, ma rimanevano sempre due punti interrogativi: la forma rimasta a Borna Coric e il dilemma di Borna Gojo, che lo scorso anno era letteralmente sorto dalle ceneri proprio in Davis, prima a Torino e poi a Madrid. Per quanto riguarda Gojo, è stato messo fuori causa da Musetti, che ha evidenziato un fatto molto semplice: quest’anno il croato sta sì salendo in classifica, ma non a quel ritmo vertiginoso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prima giornata positiva per l’Italia in: all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno gli azzurri hanno confermato lo stato generalizzato di buona forma, prima con Lorenzo, poi con Matteo Berrettini e, infine, con ilformato da Simonee Fabio. La Croazia si era fatta un po’ meno temibile dopo il forfait di Marin Cilic, ma rimanevano sempre due punti interrogativi: la forma rimasta a Borna Coric e il dilemma di Borna Gojo, che lo scorso anno era letteralmente sorto dalle ceneri proprio in, prima a Torino e poi a Madrid. Per quanto riguarda Gojo, è stato messo fuori causa da, che ha evidenziato un fatto molto semplice: quest’anno il croato sta sì salendo in classifica, ma non a quel ritmo vertiginoso ...

