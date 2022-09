Coppa Davis | Italia-Croazia 2-0 | Matteo Berrettini rimonta Coric e regala la vittoria agli azzurri!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Missione compiuta per. L’azzurro, con un po’ di fatica, ha portato il secondo punto nella prima sfida valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di2022. A Bologna l’azzurro (n.15 del mondo) ha regolato per 6-7 (4) 6-2 6-1 in 2 ore e 24 minuti Borna(n.26 del ranking), vincitore del Masters1000 di Cincinnati di quest’anno, riuscendo are da una situazione iniziale di svantaggio. Un successo molto importante perché consenteazzurri di battere nello scontro diretto la, visto quanto fatto da Lorenzo Musetti opposto a Borna Gojo. Ora ci sarà il doppio che andrà a definire il risultato finale di questa sfida, vinta comunque dazzurri. PRIMO SET – L’avvio non sorride ...