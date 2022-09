COPPA DAVIS, ESORDIO ITALIA SENZA SINNER (Di mercoledì 14 settembre 2022) ESORDIO dell’ITALIA in COPPA DAVIS SENZA il numero uno azzurro. Jannik SINNER non è sceso in campo contro Borna Gojo come da programma per via di un fastidio alla caviglia. Il dolore dell’altoatesino era nell’aria già alla vigilia, ma dopo la rifinitura tutto faceva pensare alla preSENZA di SINNER in campo alla Domus Arena di Bologna. Il ventunenne soffriva di questo fastidio già durante i quarti di finale dell’Us Open perso contro Alcaraz; sicuramente, d’accordo con il capitano Volandri, SINNER ha preferito non rischiare, preservandosi per i match contro Argentina e Svezia. Al posto del numero uno d’ITALIA è sceso in campo Musetti che ha liquidato in due set Gojo 6-4, 6-2. Per vedere all’opera SINNER ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 14 settembre 2022)dell’inil numero uno azzurro. Janniknon è sceso in campo contro Borna Gojo come da programma per via di un fastidio alla caviglia. Il dolore dell’altoatesino era nell’aria già alla vigilia, ma dopo la rifinitura tutto faceva pensare alla prediin campo alla Domus Arena di Bologna. Il ventunenne soffriva di questo fastidio già durante i quarti di finale dell’Us Open perso contro Alcaraz; sicuramente, d’accordo con il capitano Volandri,ha preferito non rischiare, preservandosi per i match contro Argentina e Svezia. Al posto del numero uno d’è sceso in campo Musetti che ha liquidato in due set Gojo 6-4, 6-2. Per vedere all’opera...

