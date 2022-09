Coppa Davis 2022, l’Italia ha ipotecato il primo posto nel girone. E ora tornerà Sinner per Svezia e Argentina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Missione compiuta. Si temeva molto la sfida in casa Italia in questo esordio della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022. Gli azzurri dovevano affrontare, nel Gruppo A, la Croazia che l’anno scorso aveva eliminato gli azzurri nei quarti di finale e si era spinta fino all’atto conclusivo, venendo sconfitta dalla Russia. Un confronto su basi diverse dell’anno passato: la Nazionale di Filippo Volandri non ha potuto contare su Jannik Sinner, tenuto a riposto per i prossimi due match contro Argentina e Svezia, mentre i croati non aveva a disposizione Marin Cilic. Nelle mani di Lorenzo Musetti e di Matteo Berrettini le sorti della sfida, per evitare al doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini di tentare il miracolo contro i forti Nikola Mektic/Mate Pavic. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Missione compiuta. Si temeva molto la sfida in casa Italia in questo esordio della fase a gironi delle Finali di. Gli azzurri dovevano affrontare, nel Gruppo A, la Croazia che l’anno scorso aveva eliminato gli azzurri nei quarti di finale e si era spinta fino all’atto conclusivo, venendo sconfitta dalla Russia. Un confronto su basi diverse dell’anno passato: la Nazionale di Filippo Volandri non ha potuto contare su Jannik, tenuto a riper i prossimi due match contro, mentre i croati non aveva a disposizione Marin Cilic. Nelle mani di Lorenzo Musetti e di Matteo Berrettini le sorti della sfida, per evitare al doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini di tentare il miracolo contro i forti Nikola Mektic/Mate Pavic. Il ...

