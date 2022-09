Coppa Davis 2022: la Spagna sfida la Serbia senza Alcaraz, attenzione a Germania-Francia e Gran Bretagna-Stati Uniti (Di mercoledì 14 settembre 2022) È tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi Coppa Davis 2022. Sarà il giorno dell’esordio dell’Italia, che sfiderà la Croazia dalle ore 15:00 nel gruppo B, ma non solo. Quest’oggi si disputeranno infatti altre tre partite: Spagna-Serbia, Germania-Francia e Gran Bretagna-Stati Uniti. Nel gruppo B, quello con sede a Valencia, gli iberici faranno il loro debutto contro la Serbia (senza Novak Djokovic) e, considerando anche l’ormai certa assenza di Carlos Alcaraz per questa prima partita (il classe 2003 necessita di un po’ di riposo dopo il Grande trionfo agli US Open), non avranno di certo vita facile. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) È tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi. Sarà il giorno dell’esordio dell’Italia, che sfiderà la Croazia dalle ore 15:00 nel gruppo B, ma non solo. Quest’oggi si disputeranno infatti altre tre partite:. Nel gruppo B, quello con sede a Valencia, gli iberici faranno il loro debutto contro laNovak Djokovic) e, considerando anche l’ormai certa asdi Carlosper questa prima partita (il classe 2003 necessita di un po’ di riposo dopo ilde trionfo agli US Open), non avranno di certo vita facile. ...

