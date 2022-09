Coppa Davis 2022 | Italia e il lusso di avere un n 3 come Lorenzo Musetti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Attualmente, dati alla mano, l’in, almeno per quanto riguarda la questione della profondità in termini di primi tre singolaristi, è tra le selezioni più fortunate. A favorire l’attuale congiuntura c’è la posizione che occupa al momentonel ranking ATP, la numero 30. Al momento, ci sono pochissime nazioni che possono trovarsi in una situazione simile o migliore a ranghi completi. La prima è la Spagna, che se avesse tutti a disposizione andrebbe in campo con Carlos Alcaraz, numero 1, Rafael Nadal, numero 3, Pablo Carreno Busta, numero 14, e Roberto Bautista Agut, numero 21. Al momento, a Valencia, due di questi non ci sono, e cioè Nadal e Carreno Busta. Per l’uno si tratta di un’assenza che perdurerà anche alle Finals, in quanto è già “prenotato” per esibizioni roventi ...