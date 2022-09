Coppa Davis 2022 | Italia-Croazia | tutto facile per Musetti contro Gojo | primo punto per gli azzurri

(Di mercoledì 14 settembre 2022)per Lorenzonel match d’esordio diind’esordio inper glicon il toscano che non deve faticareBorna, battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Nessun problema per l’azzurro, protagonista qualche mese fala Slovacchia della qualificazione del team capitanato da Volandri, schierato oggi per la delicata apertura ma senza far rimpiangere affatto Jannik Sinner, ai box per un lieve problema fisico. A seguire tocca a Matteo BerrettiniBorna ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - Ubitennis : Coppa Davis LIVE: Italia-Croazia, sì Musetti. Lorenzo stende Gojo, ora Berrettini-Coric - beatriceperini : Coppa Davis Italia 1 Croazia 0. Forza ragazzi - Ubitennis : Coppa Davis LIVE: Italia-Croazia, Musetti avanti di un set e due break contro Gojo - zazoomblog : LIVE Musetti-Gojo 6-4 4-0 Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: il carrarese è avanti di un set e due break -… -

BellaMa' lascia infatti spazio alla. Vanno infatti in onda a partire dalle 15 tre incontri che fanno la puntata di BellaMa' di oggi ma anche quella di venerdì. Stessa cosa vale per Vorrei ...... che condividono un genuino rapporto di amore - odio, hanno risposto in coro prima dell'esordio della squadra capitanata da Filippo Volandri nella fase a gironi delle Finals di. Dal lato ...Tutto facile per Lorenzo Musetti nel match d’esordio di Italia-Croazia, primo incontro d’esordio in Coppa Davis 2022. Primo punto per gli azzurri con il toscano che non deve faticare contro Borna Gojo ...Berrettini-Coric, il romano è il secondo singolarista a scendere in campo per l'Italia. Dall'altra parte c'è il campione di Cincinnati.