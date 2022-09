Coppa Davis 2022: il Canada soffre ma vince 2-1 contro la Corea, l’Olanda batte il Kazakistan (Di mercoledì 14 settembre 2022) È terminata da pochissimo la prima giornata della Coppa Davis 2022. Per quanto riguarda il gruppo C (con sede ad Amburgo, in Germania) è arrivata la vittoria sofferta del Canada contro la Corea del Sud (per 2-1), mentre nel girone D (con sede a Glasgow, in Gran Bretagna) l’Olanda ha avuto la meglio sul Kazakistan (sempre per 2-1). Il Canada è partito forte con la vittoria di Vasek Pospisil. Dopo essere andato sotto per 1-0 (6-4) contro il Coreano Seong Chan Hong, il numero 141 al mondo ha reagito e grazie al 6-1 7-6(5) dei successivi due set ha consegnato alla sua squadra il primo punto. Il secondo singolare ha poi visto sfidarsi Felix Auger-Aliassime e Soonwoo Kwon e qui c’è stata la più grande ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) È terminata da pochissimo la prima giornata della. Per quanto riguarda il gruppo C (con sede ad Amburgo, in Germania) è arrivata la vittoria sofferta delladel Sud (per 2-1), mentre nel girone D (con sede a Glasgow, in Gran Bretagna)ha avuto la meglio sul(sempre per 2-1). Ilè partito forte con la vittoria di Vasek Pospisil. Dopo essere andato sotto per 1-0 (6-4)ilno Seong Chan Hong, il numero 141 al mondo ha reagito e grazie al 6-1 7-6(5) dei successivi due set ha consegnato alla sua squadra il primo punto. Il secondo singolare ha poi visto sfidarsi Felix Auger-Aliassime e Soonwoo Kwon e qui c’è stata la più grande ...

