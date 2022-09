Coppa Davis 2022, Filippo Volandri: “Grande soddisfazione, ci siamo presi una bella rivincita” (Di mercoledì 14 settembre 2022) soddisfazione ed entusiasmo: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Filippo Volandri. Il capitano non giocatore di Coppa Davis si è potuto godere il Grande esordio della sua Italia a Bologna, nella fase a gironi delle Finali della rassegna. Gli azzurri dovevano affrontare per il primo incontro del Gruppo A la Croazia, finalista l’anno scorso e vittoriosa della sfida con gli italiani nei quarti di finale dell’edizione 2021. C’era, quindi, tanta voglia di rifarsi e così è stato. I nostri portacolori hanno rifilato un secco 3-0: Lorenzo Musetti ha brillato contro Borna Gojo; Matteo Berrettini ha sconfitto in rimonta Borna Coric; nel tie-break del terzo il doppio Fognini/Bolelli ha affossato Mektic/Pavic. Un successo che dà tanto morale alla squadra italiana, considerando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022)ed entusiasmo: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di. Il capitano non giocatore disi è potuto godere ilesordio della sua Italia a Bologna, nella fase a gironi delle Finali della rassegna. Gli azzurri dovevano affrontare per il primo incontro del Gruppo A la Croazia, finalista l’anno scorso e vittoriosa della sfida con gli italiani nei quarti di finale dell’edizione 2021. C’era, quindi, tanta voglia di rifarsi e così è stato. I nostri portacolori hanno rifilato un secco 3-0: Lorenzo Musetti ha brillato contro Borna Gojo; Matteo Berrettini ha sconfitto in rimonta Borna Coric; nel tie-break del terzo il doppio Fognini/Bolelli ha affossato Mektic/Pavic. Un successo che dà tanto morale alla squadra italiana, considerando ...

