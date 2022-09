Controcorrente | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 14 settembre 2022

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Rete 4 Questa sera, mercoledì 14, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a curaredazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono lee glidi oggi, 14, di? Scopriamoli insieme.A poco meno di una settimana dalle elezioni, Veronica Gentili intervisterà il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leader del Partito Democratico Enrico Letta sui principali punti dei rispettivi ...

... Elezioni Politiche 2022: Conferenze stampa , in onda alle 21.25 su Rai 2 Chi l'ha visto , in onda dalle 21.25 su Rai 3Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda dalle ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Calcio: La Partita del Cuore 2022 , in onda alle 21.20 su Rai 2Prima Serata (talk ...“Controcorrente – Prima serata”, questa sera alle 21.25 su Rete 4. A poco meno di una settimana dalle elezioni, Veronica Gentili intervisterà il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il segre ...Controcorrente ospiti puntata stasera mercoledì 14 settembre 2022 su Rete 4. Temi e argomenti puntata di stasera. Dove video puntata ieri.