Contro il Covid nuove speranze da un antivirale ad ampio spettro

PALERMO (ITALPRESS) – Un antivirale ad ampio spettro che può diventare un'arma preziosa per affrontare il Covid-19 ma anche nuove pandemie. E' il frutto di un progetto di cooperazione internazionale che ha tra i protagonisti gli atenei di Torino, Messina e Padova, che lavoreranno con il Karolinska Institutet e l'Università di Uppsala. L'iniziativa è stata finanziata dalla NATO nell'ambito di VIPER, un progetto di cooperazione e di ricerca scientifica tra Italia e Svezia."E' un progetto che ci permette di sviluppare una molecola, MEDS433, capace di bloccare la replicazione di diversi virus, primo tra tutti il Sars-Cov-2 – spiega Anna Piperno, docente di Chimica organica all'Università di Messina -. L'Università di Messina in questo progetto collabora con l'Università di Torino nel formulare questa ...

