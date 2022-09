Conte: centrodestra vuol mettere le mani nella marmellata del Pnrr (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Attenzione. Attenzione all'inganno del centrodestra". A lanciare l'allarme è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video di comunicazione elettorale (musica, immagini degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Attenzione. Attenzione all'inganno del". A lanciare l'allarme è stato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in un video di comunicazione elettorale (musica, immagini degli ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - GiovaQuez : Salvini: 'Chi sceglie la Lega fa una scelta di coerenza: noi governiamo solo col centrodestra'. Nell'ultima legisla… - infoitinterno : Elezioni, Conte “Centrodestra vuole mettere le mani sul Pnrr” - Italpress : Elezioni, Conte “Centrodestra vuole mettere le mani sul Pnrr” - ledicoladelsud : Elezioni, Conte “Centrodestra vuole mettere le mani sul Pnrr” -