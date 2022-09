Congedo mestruale | per le dipendenti dell’azienda veneziana Ormesani è già realtà

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 14 settembre 2022)? Francia, Spagna, Regno Unito hanno detto addio al tabù sul ciclo, riconoscendo le esigenze delle lavoratrici. E l’Italia? A fare da apripista è la, azienda di spedizioni di Quarto D’Altino (Venezia), con un giorno al mese di assenza retribuita per le proprie. Una piccola rivoluzione in assenza ancora di una legge che stabilisca questo diritto per le donne affette da patologie (come per esempio ovaio policistico e endometriosi) che inducono ad avere un ciclo doloroso di cui, secondo recenti stime, soffrirebbero circa 3 milioni di donne in Italia. “Sdoganato il tabù sul ciclo” L’aziendaesperta in logistica, spedizioni e operazioni doganali, conta un centinaio didall’età media di 37 anni (di cui 59 ...