Congedo mestruale | per le dipendenti dell' azienda veneziana Ormesani è già realtà

Corriere : Azienda veneta istituisce il congedo mestruale: un giorno al mese a casa pagato - timetit : se non è valido anche per le attività a casa (pulizie, cura,...) che congedo mestruale è? [da un post del 2015… - Asgard_Hydra : Congedo mestruale, un'azienda veneziana lo introduce | Wired Italia - fainformazione : Congedo mestruale Congedo mestruale: il gruppo Ormesani, di Quarto d’Altino (Venezia), è la prima azienda itali… - fainfocronaca : Congedo mestruale Congedo mestruale: il gruppo Ormesani, di Quarto d’Altino (Venezia), è la prima azienda itali… -

Francia, Spagna, Regno Unito hanno detto addio al tabù sul ciclo, riconoscendo le esigenze delle lavoratrici. E l'Italia ...Assorbenti igienici gratuiti nei bagni del quartier generale di Quarto d'Altino e nelle altre filiali della società. L'impresa ha 50 addette su 100: "Vogliamo ...Al momento, di fatto, in Italia non c’è ancora nessuna proposta di legge in cantiere sull’introduzione del congedo mestruale. Nel 2016 era stata proposta e discussa una legge in Parlamento per concede ...L'azienda veneta Ormesani ha concesso il congedo mestruale alle donne dipendenti. Il tema è ancora tabù in Italia.