Conferenza stampa Vecino | «Bello essere qui e giocare certe gare»

(Di mercoledì 14 settembre 2022): le parole del centrocampista uruguaiano alla vigilia del match tra Lazio e Midtjylland Matiaspresente nella saladella MCH Arena a presentare la sfida di domani sera della Lazio contro il Midtjylland. LE PAROLE– «La questione della continuità era un tema ricorrente anche l’anno scorso, quest’anno siamo in più su cui il mister può contare. I carichi di partita si inizieranno a sentire più avanti. La cosa più bella èin campo e. Mondiale? Mancano più di due mesi, non ci penso, sono concentrato a quello che devo fare con la Lazio». CONTINUA SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Il riassunto della conferenza stampa prima di Juve-Benfica ???? ?? #JUVBEN #UCL - OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Nicolò Zaniolo in vista di Roma-HJK - XFactor_Italia : REGAZ MA QUANTO SIETE BELLI alla conferenza stampa di #XF2022!????? - Flavio28035182 : Cmq ho appena sentito la conferenza stampa di Sarri di gg le uniche domande stupide sono state fatte da Benedetti… - eug_passarelli : RT @CollotMarta: PAGHIAMO LE BOLLETTE COI LORO PROFITTI! Stamattina sono stata in conferenza stampa davanti alla Hera insieme ai candidati… -

Commenta per primo Al termine della gara che la sua Dinamo Zagabria ha perso con il Milan , Ante Cacic , allenatore dei croati, ha parlato in. 'Quando perdi non puoi essere soddisfatto, ma abbiamo comunque fatto una buona partita. Poi quel rigore ha tolto l'equilibrio al match, poi è arrivato il 2 - 0 ma abbiamo avuto la ...Italiano, il tecnico della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match contro il Basaksehir: le dichiarazioni Vincenzo Italiano ha parlato inalla vigilia del ...Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di presentazione della Giornata nazionale per la Custodia del Creato che avrà luogo il 17 e 18 settembre a Reggio Calabria. I lavori, introdotti dal Vicario ...Al termine della gara che la sua Dinamo Zagabria ha perso con il Milan, Ante Cacic, allenatore dei croati, ha parlato in conferenza stampa. "Quando perdi non puoi essere soddisfatto, ma abbiamo comunq ...