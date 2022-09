Conferenza stampa Sarri | «Domani la parola d’ordine è umiltà»

(Di mercoledì 14 settembre 2022): le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia del match di EL contro il Midtjylland Maurizioha parlato inalla vigilia del match tra Lazio e Midtjylland. MIDTJYLLAND – «È una buona squadra, quest’anno hanno fatto una fase iniziale del campionato in tono minore. Gira in Europa da anni, l’anno scorso ha pareggiato contro l’Atalanta a Bergamo, ha perso i playoff contro il Benfica. Ha degli attaccanti insidiosi, soprattutto i due esterni. E’ una squadra che quando rimane dentro la partita riesce avere sempre 10-15 minuti di grande intensità e aggressività. L’è d’obbligo e non dobbiamo mai dare la sensazione a loro di poter condurre la partita». CONTINUA SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Il riassunto della conferenza stampa prima di Juve-Benfica ???? ?? #JUVBEN #UCL - OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Nicolò Zaniolo in vista di Roma-HJK - XFactor_Italia : REGAZ MA QUANTO SIETE BELLI alla conferenza stampa di #XF2022!????? - Marinashulman2 : RT @cyfanpage_ita: Urlo pensando a quello che ci aspetta questo fine settimana ???? Conferenza stampa, Verissimo e Amici #CanYaman https://t… - rsimoni62 : RT @pdnetwork: ?? In diretta la conferenza stampa successiva all’incontro PD con i rappresentanti degli Ordini professionali della #sanità.… -

MotoGP

- Venezia:di presentazione di 'Venice Sustainable Fashion Forum 2022', summit internazionale dedicato alla transizione sostenibile del settore Moda. Ore 11,30. Partecipano, tra gli ...Commenta per primo Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano , alla vigilia della partita di Conference League contro il Basaksheir , ha partecipato alla consueta. Questii temi toccati dal tecnico: 'Questo è un momento negativo per quanto riguarda i risultati, ma non per quanto mi riguarda dal punto di vista delle prestazioni. Alla fine ... I direttori tecnici della MotoGP™ in conferenza stampa In conferenza stampa, coach Gianmarco Pozzecco ha parlato di Simone Fontecchio e di quei tiri liberi sbagliati che hanno pesato nel ko dell'Italia contro la Francia. "Può succedere, tutti possono ...Assieme a Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita di Conference League contro il Basaksheir, in conferenza stampa era presente anche il difensore gigliato Lorenzo Venuti. Queste le sue parole: ...