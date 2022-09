Conferenza stampa Italiano | «La strada è quella giusta Basaksehir? Loro i favoriti»

(Di mercoledì 14 settembre 2022), il tecnico della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match contro il: le dichiarazioni Vincenzoha parlato inalla vigilia del match tra Fiorentina e. Le dichiarazioni riprese da tmw. MOMENTO – «Il momento è negativo per i risultati, è chiaro, ma non per le prestazioni, per quanto mi riguarda. Facciamo quello che prepariamo, non stiamo chiaramente riuscendo a fare questo benedetto gol in più e su quello battiamo. Manca concretezza davanti, ma dobbiamo stare attenti anche su altre situazioni che ci sono costate care. Può capitare. Ci siamo preparati per questa partita come le altre, dobbiamo credere a ciò che facciamo senza perdere fiducia ed entusiasmo, continuando a ...

juventusfc : Il riassunto della conferenza stampa prima di Juve-Benfica ???? ?? #JUVBEN #UCL - OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Nicolò Zaniolo in vista di Roma-HJK - XFactor_Italia : REGAZ MA QUANTO SIETE BELLI alla conferenza stampa di #XF2022!????? - SSLazioOrg : RT @OfficialSSLazio: #MidtjyllandLazio ?? #Vecino alla vigilia della gara: 'C'è grande entusiasmo, dobbiamo lavorare molto' ?? https://t.c… - Zacc58Zaccar2 : RT @MinervaMcGrani1: -

Il momento dei toscani non è semplice, come ammette l'allenatore in: "Può essere negativo per i risultati, ma non per le prestazioni. Facciamo quello che prepariamo, non stiamo ...Commenta per primo Toni Koskela , tecnico dell' HJK Helsinki , ha parlato inalla vigilia della sfida alla Roma in Europa League: 'Giocheremo un'altra partita strepitosa allo Stadio Olimpico tutto esaurito. Il match sarà sicuramente diverso dalla scorsa ...Cambia il rigorista della Roma dopo l'errore di Lorenzo Pellegrini contro l'Empoli L'annuncio di Mourinho in conferenza stampa ...Si è tenuta oggi a Genova, presso Palazzo della Meridiana, la Conferenza Stampa di presentazione della 62ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica e ...