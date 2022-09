Artigianiarezzo : RT @confartigianato: Il secondo confronto tra #Confartigianato e i leader politici è con @matteosalvinimi della @LegaSalvini: “881mila #mpi… - confartigianato : Il secondo confronto tra #Confartigianato e i leader politici è con @matteosalvinimi della @LegaSalvini: “881mila… - fisco24_info : Confartigianato ai leader politici, ricostruire un patto sociale: Granelli: Oggi due urgenze: costi energia e bonus… - AndreaSaviane1 : RT @confartigianato: #Confartigianato continua gli incontri con i leader politici in vista delle #ElezioniPolitiche2022 confrontandosi con… - giancola72 : RT @confartigianato: #Confartigianato continua gli incontri con i leader politici in vista delle #ElezioniPolitiche2022 confrontandosi con… -

Agenzia ANSA

Serve "un nuovo patto sociale"; "siamo pronti a fare la nostra parte": si rivolge aidella politica il presidente di, Marco Granelli, alla seconda tornata della serie di incontri che l'associazione di artigiani e pmi sta tenendo in vista del voto, questa mattina ...A due settimane dalle elezioni del 25 settembre,infatti ha organizzato, anche a livello regionale come a livello nazionale, incontri con idei partiti e delle coalizioni per ... Confartigianato ai leader politici, ricostruire un patto sociale - Economia Serve "un nuovo patto sociale"; "siamo pronti a fare la nostra parte": si rivolge ai leader della politica il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, alla seconda tornata della serie di incontr ..."Oggi due sono le urgenze: costi dell'energia e bonus edilizia" avverte Confartigianato che il quattro agosto ha inviato un articolato documento alle forze politiche, in vista del voto. (ANSA) ...