Concorso Comune Padova, 34 istruttori tecnici e amministrativi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso Comune Padova, per esami, per l’assunzione di 34 unità di personale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. I posti messi a bando sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 30 posti di istruttore amministrativo, categoria C; 4 posti di istruttore tecnico, categoria C. Entrambe le selezioni sono rivolte a candidati in possesso del diploma di maturità. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti necessari per poter partecipare al Concorso, come presentare la domanda di iscrizione e le prove d’esame previste dal bando. Concorsi istruttori tecnici 2022: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Concorso Comune ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2022 è stato pubblicato il bando del, per esami, per l’assunzione di 34 unità di personale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. I posti messi a bando sono distribuiti come di seguito per profilo professionale: 30 posti di istruttore amministrativo, categoria C; 4 posti di istruttore tecnico, categoria C. Entrambe le selezioni sono rivolte a candidati in possesso del diploma di maturità. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti necessari per poter partecipare al, come presentare la domanda di iscrizione e le prove d’esame previste dal bando. Concorsi2022: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi...

