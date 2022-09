Come sarà la legge europea per salvare le foreste del mondo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Negli ultimi 30 anni il pianeta Terra ha perso 420 milioni di ettari di foresta, secondo le stime della Fao: una superficie più grande di tutta l’Unione europea. E proprio l’Unione, che con i suoi consumi è responsabile per il 10% di questa deforestazione su larga scala, adotterà una legge per provare a ridurla. Il Parlamento comunitario ha approvato un regolamento proposto dalla Commissione nel novembre 2021 per controllare che materie prime e prodotti finiti in arrivo dal resto del mondo non abbiano contribuito alla deforestazione. Per far spazio a colture e allevamenti, infatti, spesso si tagliano o bruciano ettari di vegetazione: una pratica remunerativa per i produttori, ma molto dannosa per gli ecosistemi dei Paesi tropicali ed equatoriali. Prodotti «a deforestazione zero» Per questo il nuovo regolamento esige che determinate ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Negli ultimi 30 anni il pianeta Terra ha perso 420 milioni di ettari di foresta, secondo le stime della Fao: una superficie più grande di tutta l’Unione. E proprio l’Unione, che con i suoi consumi è responsabile per il 10% di questa deforestazione su larga scala, adotterà unaper provare a ridurla. Il Parlamento comunitario ha approvato un regolamento proposto dalla Commissione nel novembre 2021 per controllare che materie prime e prodotti finiti in arrivo dal resto delnon abbiano contribuito alla deforestazione. Per far spazio a colture e allevamenti, infatti, spesso si tagliano o bruciano ettari di vegetazione: una pratica remunerativa per i produttori, ma molto dannosa per gli ecosistemi dei Paesi tropicali ed equatoriali. Prodotti «a deforestazione zero» Per questo il nuovo regolamento esige che determinate ...

