"Come ogni lunedì" alla scoperta del brano di Martina Giannola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Descrive l'infelicità, l'insoddisfazione e anche il grande dolore di una persona che vive la sua routine, la stessa vita, le stesse insoddisfazioni, tutti i giorni "Come ogni lunedì" (etichetta Roxy Studio Records, qui link pre-save) è il nuovo singolo della cantante siciliana Martina Giannola, in uscita in digitale e in radio a partire dal 14 ottobre: una ballad dai toni caldi e malinconici, un ritmo pulsante che accompagna l'intero brano in un viaggio introspettivo tra sogno e realtà in un dialogo tra vite parallele: ciò che si è, ciò che si vorrebbe essere. Questo brano, scritto, composto e arrangiato da Fabio Castorino, descrive l'infelicità, l'insoddisfazione e anche il grande dolore di una persona che vive la sua routine, la stessa vita, le stesse insoddisfazioni, tutti i giorni.

