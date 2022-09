"Come è morta davvero la Regina Elisabetta": il testimone vuota il sacco (Di mercoledì 14 settembre 2022) Svelata la verità sulla Regina Elisabetta: un testimone avrebbe svelato le vere cause della morte della sovrana. A parlarne infatti, spiazzando Re Carlo e tutto il protocollo reale, è stato l'ex capitano Guardia, Charles Elwell: "Quello che ho sentito è che è stata vittima di una caduta. A questa età, se si cade sotto la doccia o giù per le scale può essere fatale", ha spiegato l'ex funzionario reale a una tv rumena. L'uomo ha poi affermato di aver ricevuto la notizia da fonti certe dello staff di sua Maestà. E il silenzio da parte della Royal Family sulla fine della Regina indirettamente conferma le parole di Elwell. La casa reale infatti non ha spiegato le accuse della morte della Regina. Intanto il feretro della sovrana ora si trova a Londra dopo essere stato per circa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Svelata la verità sulla: unavrebbe svelato le vere cause della morte della sovrana. A parlarne infatti, spiazzando Re Carlo e tutto il protocollo reale, è stato l'ex capitano Guardia, Charles Elwell: "Quello che ho sentito è che è stata vittima di una caduta. A questa età, se si cade sotto la doccia o giù per le scale può essere fatale", ha spiegato l'ex funzionario reale a una tv rumena. L'uomo ha poi affermato di aver ricevuto la notizia da fonti certe dello staff di sua Maestà. E il silenzio da parte della Royal Family sulla fine dellaindirettamente conferma le parole di Elwell. La casa reale infatti non ha spiegato le accuse della morte della. Intanto il feretro della sovrana ora si trova a Londra dopo essere stato per circa un ...

