Colpo Milan: 3-1 alla Dinamo Zagabria e testa del girone di Champions (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Milan piega per 3-1 la resistenza della Dinamo Zagabria e vola in testa al suo girone di Champions League Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilpiega per 3-1 la resistenza dellae vola inal suodiLeague

Bob67147 : RT @CMercatoNews: ??Il #Milan non sbaglia un colpo! #Pioli cala il tris ??????alla #DinamoZagabria e si porta momentaneamente in testa al gr… - CMercatoNews : ??Il #Milan non sbaglia un colpo! #Pioli cala il tris ??????alla #DinamoZagabria e si porta momentaneamente in testa… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??47' GOOOOL! Raddoppia il #Milan con il colpo di testa di Alexis #Saelemaekers ??? #MilanDinamoZagabria 2-0 ?? #Champ… - calciomercatoit : ??47' GOOOOL! Raddoppia il #Milan con il colpo di testa di Alexis #Saelemaekers ??? #MilanDinamoZagabria 2-0 ?? #ChampionsLeague LIVE - robertoleone11 : Serata Champions, Milan batti un colpo -