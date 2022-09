Collechio Corse alla Coppa Platerna

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il neonato formula challenge, che si terrà il 18 Settembre nell’area industriale di Ozzano dell’Emilia, conterà al via tre concorrenti battenti bandiera del sodalizio parmense, a partire da un Gabriele Frazzani che, una tantum, tornerà a correre senza l’ausilio del suo navigatore. Sempre molto attenta alle evoluzioni del settore, in particolar modo quando si tratta Source

RS RALLYSLALOM E OLTRE

immagine a cura di Mario Leonelli Felino (PR) – Sempre molto attenta alle evoluzioni del settore, in particolar modo quando si tratta di andare in avanscoperta in eventi sconosciuti, Collecchio Corse ...Felino (PR) – Quarto appuntamento con la Coppa Romagna Slalom ed una nuova tornata che mette nella bacheca di Collecchio Corse numerosi trofei. Domenica scorsa si è corso allo Slalom Galeata – Monte ...