Cinema | morta Irene Papas Era stata anche la Penelope televisiva

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Era una star del, ma la ricordiamonelle vesti di, in televisione. E' profondo il cordoglio per la morte dell'attrice greca. Aveva 96 anni. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura ellenico, ricordando chein circa 50 anni di carriera ha preso parte a oltre 70 film. L'attrice "lascia una grande eredità culturale", si legge L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : Morta l'attrice greca Irene Papas, aveva 96 anni, e' stata Penelope nell'Odissea - fanpage : È morta #IrenePapas , attrice greca nota per aver interpretato famosi e importanti ruoli al cinema e a teatro, tra… - repubblica : È morta Irene Papas, è stata Penelope dello sceneggiato 'Odissea' [a cura di redazione spettacoli] - mcalabrese89 : RT @mcalabrese89: È morta Irene Papas, è stata Penelope della miniserie 'Odissea' - GermanoDottori : RT @Radio1Rai: ??#Grecia L’attrice Irene Papas è morta a Chiliomodi, dove era nata 96 anni fa con il vero nome di Irene Lelekou. L’esordio n… -

Il mondo delè di nuovo in lutto, a un solo giorno di distanza dalla morte di Jean - Luc Godard se n'è andata a 96 anni anche Irene Papas l'attrice e star die teatro. Non soltanto un simbolo della bellezza greca, ma anche una rappresentante della cultura mediterranea all'estero. Ha recitato in decine di film di successo ed è nota a livello ...Il suo esordio come attrice cinematografica avvenne con il film di Frixos Iliades 'La città' (...Wise e 'Le avventure dei tre moschettieri' (1957) di Joseph Lerner (1957) la introdusse nel...Addio a Irene Papas, una delle più note attrici greche, attiva in Italia al cinema con registi come Mario Monicelli e Francesco Rosi.«Lascia una grande eredità culturale» si legge nella nota ufficiale pubblicata dall'agenzia di stampa Ana-Mpa L utto nel mondo del cinema: è morta Irene Papas. L’attrice greca aveva 96 anni ed è stata ...