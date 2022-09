Ciclismo, Mondiali 2022: chi saranno i favoriti? Duello Van Aert-Van der Poel, ma Girmay fa paura (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mancano solo quattro giorni all’inizio della rassegna iridata di Wollongong. Domenica 18 settembre inizierà la settimana dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada che monopolizzerà le attenzioni degli appassionati di tutto il globo e che culminerà domenica 25 con la prova maschile in linea. Seppur con qualche forfait dell’ultimo minuto, il livello della startlist sarà stellare come sempre. Tanti dei migliori corridori al mondo saranno in Australia a darsi battaglia per la maglia iridata, il più prestigioso dei simboli dello sport su due ruote, un risultato che può cambiare la carriera di ogni ciclista. Il percorso, mosso ma non particolarmente duro, sembrerebbe portare ad una possibile battaglia testa a testa tra due delle stelle più luminose del firmamento ciclistico: Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mancano solo quattro giorni all’inizio della rassegna iridata di Wollongong. Domenica 18 settembre inizierà la settimana dei Campionati del Mondo disu strada che monopolizzerà le attenzioni degli appassionati di tutto il globo e che culminerà domenica 25 con la prova maschile in linea. Seppur con qualche forfait dell’ultimo minuto, il livello della startlist sarà stellare come sempre. Tanti dei migliori corridori al mondoin Australia a darsi battaglia per la maglia iridata, il più prestigioso dei simboli dello sport su due ruote, un risultato che può cambiare la carriera di ogni ciclista. Il percorso, mosso ma non particolarmente duro, sembrerebbe portare ad una possibile battaglia testa a testa tra due delle stelle più luminose del firmamento ciclistico: Wout Vane Mathieu Van der. La ...

