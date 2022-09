Ciclismo | Mathieu van der Poel vince il GP de Wallonie Battuto Girmay allo sprint

(Di mercoledì 14 settembre 2022)van derha vinto il Grand Prix de, semiclassica belga di fine stagione che prevedeva l’arrivo sull’iconico strappo di Namur (3 km al 3,9% di pendenza media). L’olandese si è impostoregolando l’eritreo Biniam(Intermarché-Wanty-Gobert), unici ad andare a riprendere lo spagnolo Gonzalo Serrano e il belga Dylan Teuns che avevano cercato l’affondo nel finale. Matteo Trentin torna alla vittoria: successo al Giro del Lussemburgo, battuti Senechal e Ballerini L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha vinto la terza gara consecutiva, la prima di livello Pro dopo due uscite nazionali in seguito al ritiro al Tour de France quando non era al top della forma. Affermazione importante in vista degli imminent Mondiali, che andranno in scena la ...

OA Sport

Nella patria del, il Belgio, non è mai tempo di pause e anche durante il periodo di preparazione ...van der Poel (Paesi Bassi) 1.962 10. Biniam Girmay (Eritrea) 1.958 RANKING UCI ITALIANI (TOP - 200) 35. Lorenzo Rota 1.236 48. Diego Ulissi 1.067 57. Matteo Trentin 966 61. Giacomo Nzzolo 917 ...