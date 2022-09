Cib-Cma | modificare Fer2 | a rischio sviluppo produzione biogas

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Grande delusione" del Cib-Consorzio Italianoe del Consorzio Monviso Agroenergia (Cma) in seguito "alla decisione del governo di mantenere ferma la propria posizione sulle misure proposte al decreto, un provvedimento atteso da cinque anni dal settore". "Il testo che governo e Regioni stanno discutendo rende impossibile l'ulterioredellaelettrica dae mette ala prosecuzione dell'attività degli impianti esistenti", spiegano Consorzio Italianoe Consorzio Monviso Agroenergia auspicando "che la Conferenza delle Regioni dia un parere negativo sul testo così proposto e che in assenza di sostanziali modifiche il governo rinvii la decisione al nuovo esecutivo". “Ci rammarica che il lavoro di ...

Italiaambiente

