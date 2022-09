Ciambellone d’autunno | Il dolce goloso | facile da fare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 settembre 2022): IldaSe non possiamo esagerare con i dolci ma non desideriamo comunque rinunciare ad un buon dessert ho la soluzione giusta da proporre. La ricetta delripieno di noci e carote è molto semplice da realizzare e sarà deliziosa. Dalla giusta consistenza questosarà perfetto anche per i mesi invernali e ci vorranno solo pochi minuti per infornarla. La cannella, inoltre, donerà alun gusto indimenticabile.: IldaGli ingredienti che occorrono per realizzare l’impasto sono: 300 gr di farina 1 tazza di noci ...