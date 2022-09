Ci sono Diaz e Giroud, out De Keteleare: le ufficiali di Milan-Dinamo Zagabria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Milan Dinamo Zagabria- Si ritorna in campo, oggi ben 3 Italiane, giocano in Champions League. Alle 18:55 tocca al Milan, dopo il pari alla prima, contro il Salisburgo, per 1-1. Dopo il pari esterno alla prima giornata di Champions del Milan ai danni del Salisburgo, oggi i Rossoneri sfidano la Dinamo Zagabria. I Croati sono usciti vincenti dalla gara casalinga, a sorpresa contro il Chelsea, per 1-0. Ora vogliono continuare su questa strada, ma dall’altro lato c’è un Diavolo, che vuole ritornare alla vittoria casalinga in Champions 9 anni dopo. Nelle ufficiali di San Siro, Stefano Pioli cambia pochi nomi nelle file dei Rossoneri. Dalla porta confermato il solito Mike Maignan, a supporto del Francese agiranno Calabria, Tomori, Kalulu e ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 14 settembre 2022)- Si ritorna in campo, oggi ben 3 Italiane, giocano in Champions League. Alle 18:55 tocca al, dopo il pari alla prima, contro il Salisburgo, per 1-1. Dopo il pari esterno alla prima giornata di Champions delai danni del Salisburgo, oggi i Rossoneri sfidano la. I Croatiusciti vincenti dalla gara casalinga, a sorpresa contro il Chelsea, per 1-0. Ora vogliono continuare su questa strada, ma dall’altro lato c’è un Diavolo, che vuole ritornare alla vittoria casalinga in Champions 9 anni dopo. Nelledi San Siro, Stefano Pioli cambia pochi nomi nelle file dei Rossoneri. Dalla porta confermato il solito Mike Maignan, a supporto del Francese agiranno Calabria, Tomori, Kalulu e ...

