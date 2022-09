Chiusura dell’Accademia del Ghiaccio a San Donato | l’appello delle associazioni che si occupano di autismo

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Le Onlus Fracta Limina e Gaudio, che hanno avviato un progetto sportivo per i giovani portatori di disabilità, chiedono che il centro possa riaprire, dopo la serrata decisa per l’insostenibile aumento della bolletta

AndriaViva

...468 euro (+0,09%) a fronte di un calo'1,36% del principale indice di Piazza Affari. La ... In questo caso il valore - obiettivo è distante il 30% dall'ultima. Graficamente il titolo si è ...... saranno versati ulteriori 25 milioni di euro contestualmente alla sottoscrizione'atto ... di specifici obiettivi di crescita prefissati da verificarsi alladegli esercizi 2022, 2023 e ... Prorogata fino al 23 settembre la chiusura dell’attraversamento ferroviario di Via Ospedaletto-Via Giovine Italia Le Onlus Fracta Limina e Gaudio, che hanno avviato un progetto sportivo per i giovani portatori di disabilità, chiedono che il centro possa riaprire, dopo la serrata decisa per l’insostenibile aumento ...Per la maggior parte delle scuole dell’infanzia e degli asili nido paritari gennaio ... Giampiero Redaelli mette in guardia dal rischio concreto di chiusura entro pochi mesi, «se il governo continuerà ...