Chiara Ferragni mostra il suo nuovo ufficio: ampio open space con giardino e pareti rosa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovi uffici per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha mostrato ai follower in anteprima gli interni del nuovo posto di lavoro situato nel cuore di Milano. Ha realizzato un tour che ha postato sulle piattaforme digitali in cui mostra ai seguaci come ha allestito la showroom. Riparte alla grande la regina delle Influencer, che col tempo è riuscita a consolidare il suo personal brand e a diffonderlo ad ampio raggio nel mondo della moda. The Blonde Salad, il nome ufficiale del suo marchio, necessita di uno spazio più grande, per questo motivo a breve aprirà in una nuova sede. Chiara Ferragni ha mostrato con un video TikTok, solo una piccola parte degli interni che occuperano un intero piano. Si presenta come un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovi uffici per. L’imprenditrice digitale hato ai follower in anteprima gli interni delposto di lavoro situato nel cuore di Milano. Ha realizzato un tour che ha postato sulle piattaforme digitali in cuiai seguaci come ha allestito la showroom. Riparte alla grande la regina delle Influencer, che col tempo è riuscita a consolidare il suo personal brand e a diffonderlo adraggio nel mondo della moda. The Blonde Salad, il nome ufficiale del suo marchio, necessita di uno spazio più grande, per questo motivo a breve aprirà in una nuova sede.hato con un video TikTok, solo una piccola parte degli interni che occuperano un intero piano. Si presenta come un ...

fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - SusannaCeccardi : I #Ferragnez hanno una doppia moralità. Mentre Chiara #Ferragni lancia appelli per la sicurezza nelle città italia… - Maurizi46052531 : RT @FrancoBechis: Fedez sorpassa Chiara Ferragni: utili boom nell’ultimo anno e incassa pure l'aiutino di Mario Draghi - tommasoroveda : @Labbufala Lei scherza ma sa quanto inquina mantenere fredda la regina per 10 giorni? Sicuramente piu del giro in e… - infoitcultura : X Factor, Fedez e la richiesta a Chiara Ferragni: ‘portato sfiga’ -