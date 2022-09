Chiara Ferragni “apra il cervello” | la destra non è “una carneficina”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi “mi faccia il piacere”,. Che la regina delle influencer sia un genio è appurato. Cosa vuoi dire a ragazza che riesce a conquistare 27 milioni di follower e a “vendere” loro i propri prodotti (o di altri) mentre vive tra il lusso e lo sfarzo, con una famiglia felice e famosa? Niente, solo: brava lei. Magari può starvi sulle palle, legittimamente, come il marito Fedez. Però lei la vita se la gode e questo non è certo un male. Tutto cambia quando la signorapassa da essere una vetrina della moda a politologa de noantri. Lo ripetiamo: l’influencer ha tutto diritto di pensarla come vuole, di votare chi le pare, di sostenere oggi Beppe Sala e domani Mr Fofò. E anche di provare a trasformare i milioni di like in voti (difficile, ma tenti pure). Non ci interessa. Se dal suo bel terrazzo milanese vede con terrore ...