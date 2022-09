Chiara Ferragni | appello al voto | ' Il 25 settembre fate sentire la vostra voce'

repubblica : Elezioni, Chiara Ferragni prende (ancora) posizione sul voto: 'Fate sentire la vostra voce il 25 settembre' [a cura… - LaStampa : L’appello al voto di Chiara Ferragni: “Fate sentire la vostra voce il 25 settembre” - SkyTG24 : Elezioni, l’appello di Chiara Ferragni ad andare a votare: “Fate sentire la vostra voce” - ildandy_ : RT @MediasetTgcom24: Chiara Ferragni con un post invita i giovani a votare | La Russa: 'Se vinciamo noi stia 3 mesi zitta' #ferragni #laru… - Imperterrito2 : Letizia ha la stessa voce di Chiara Ferragni #reazioneacatena -

Sky Tg24

L'influencer condivide su Instagram il post di una pagina 'antifascista' e 'antirazzista', sostenitrice delle battaglie Lgbt+. 'Combattete ...Il botta e risposta tra l'influence e il senatore di Fratelli ... Chiara Ferragni lancia i nuovi gioielli: protagonista dello spot Isabeli Fontana VIDEO L'influencer torna a schierarsi in vista delle prossime elezioni ripostando su Instagram un pensiero di un account "antifascista, antirazzista e support Lgbt+". L'invito Non votare per Salvini, Melon ...L'influencer condivide su Instagram il post di una pagina "antifascista" e "antirazzista", sostenitrice delle battaglie Lgbt+. "Combattete l'apatia" ...