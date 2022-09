Chi sono i politici finanziati dai russi? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un rapporto dell’intelligence statunitense rivela che dal 2014 Mosca avrebbe speso 300 milioni di dollari per finanziare partiti e candidati, accrescere la propria influenza influenzando i risultati elettorali e destabilizzare le democrazie. Lunedì il segretario di Stato Blinken ha inviato alle ambasciate di oltre 100 Paesi negli Stati Uniti un documento in cui descrive le operazioni condotte da Mosca e spiega cosa potrebbe fare Washington per difendersi: prendere risoluzioni come sanzioni economiche o bandire i viaggi. I nomi dei partiti e dei politici finanziati dai russi non sono stati rivelati ma sarebbero concentrati soprattutto in Europa ma nomina alcuni oligarchi russi coinvolti nello schema di finanziamento. Chi sono i politici finanziati dai ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un rapporto dell’intelligence statunitense rivela che dal 2014 Mosca avrebbe speso 300 milioni di dollari per finanziare partiti e candidati, accrescere la propria influenza influenzando i risultati elettorali e destabilizzare le democrazie. Lunedì il segretario di Stato Blinken ha inviato alle ambasciate di oltre 100 Paesi negli Stati Uniti un documento in cui descrive le operazioni condotte da Mosca e spiega cosa potrebbe fare Washington per difendersi: prendere risoluzioni come sanzioni economiche o bandire i viaggi. I nomi dei partiti e deidainonstati rivelati ma sarebbero concentrati soprattutto in Europa ma nomina alcuni oligarchicoinvolti nello schema di finanziamento. Chidai ...

