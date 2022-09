Chi l’ha visto?, anticipazioni prima puntata 14 settembre 2022: la scomparsa di Angela Celentano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la breve pausa estiva torna questa sera, mercoledì 14 settembre, il classico e imperdibile appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che mette al centro casi di persone scomparse e segnalazioni. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli. Torna “Chi l’ha visto?” “Ti riconosci in questa immagine?”, in diretta i genitori di Angela Celentano#Mercoledì #14settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli su #Rai3 e #RaiPlay #missingkids #bambiniscomparsi #buscomifamiliabiológica #chilhavisto pic.twitter.com/th2a0ggss6 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 13, 2022 Il caso Angela ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la breve pausa estiva torna questa sera, mercoledì 14, il classico e imperdibile appuntamento su Rai 3 con Chi?, il programma di approfondimento e attualità che mette al centro casi di persone scomparse e segnalazioni. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli. Torna “Chi?” “Ti riconosci in questa immagine?”, in diretta i genitori di#Mercoledì #14alle 21:20 con Federica Sciarelli su #Rai3 e #RaiPlay #missingkids #bambiniscomparsi #buscomifamiliabiológica #chilhapic.twitter.com/th2a0ggss6 — Chi l'ha? (@chilharai3) September 13,Il caso...

CottarelliCPI : Dibattito Letta-Meloni: la cosa più curiosa è stata quando Meloni ha detto che il debito pubblico è colpa del CSX,… - _Nico_Piro_ : #12settembre la guerra in #Ucraina è finita, Kyev ha vinto, l’esercito russo è in rotta, Putin ha le ore contate, c… - FrancescoBonif1 : Il consiglio comunale di Piombino ha approvato il parere contrario al rigassificatore: dal Pd a Fratelli d’Italia,… - BomprezziMarco : RT @AndreaGiuricin: Alcuni #NIMBY, come i #NoTap #norigassificatori #notrivelle, hanno fatto il gioco di #Putin portando l'Italia al 40% di… - PaxxyMat : @GregorioSamueli @dianacalibana Uno scenario non approvato dalla IEA,questo è poco ma sicuro. L'NZE è lo scenario c… -