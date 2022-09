Chi l’ha visto, 14 settembre: da Angela Celentano a Liliana Resinovich, i casi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stasera, mercoledì 14 settembre, su Rai3 torna l’appuntamento con Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli dalle ore 21.20 circa. In diretta, la padrona di casa affronterà i casi di cronaca del momento, con un occhio di riguardo ai vecchi casi ad oggi ancora irrisolti. La puntata potrà essere seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. Due in particolar modo i casi al centro della prima puntata stagionale: la scomparsa di Angela Celentano, con la nuova pista del Sud America, Carlo La Duca, e la morte di Liliana Resinovich, con tutte le domande che si porta dietro. Chi l’ha visto, il caso di Angela Celentano La trasmissione ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 14 settembre 2022) Stasera, mercoledì 14, su Rai3 torna l’appuntamento con Chi?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli dalle ore 21.20 circa. In diretta, la padrona di casa affronterà idi cronaca del momento, con un occhio di riguardo ai vecchiad oggi ancora irrisolti. La puntata potrà essere seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. Due in particolar modo ial centro della prima puntata stagionale: la scomparsa di, con la nuova pista del Sud America, Carlo La Duca, e la morte di, con tutte le domande che si porta dietro. Chi, il caso diLa trasmissione ...

